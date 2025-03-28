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ГПК: перед выходными более 2,7 тыс. авто ожидают на границе въезда в ЕС

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед выходными более 2,7 тыс. авто ожидают на границе въезда в ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается польский «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») — въезда здесь ожидают 590 грузовиков. Через данный пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 54% большегрузов от нормы.

Перед литовскими «Мядининкаем» («Каменный Лог») и «Шальчининкаем» («Бенякони») фиксируется 1030 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию 25% грузовиков.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина») скопилось 170 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за четыре дня приняли из Беларуси 34% авто от нормы.

Въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») ожидают 830 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 37%.

Также более 90 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).