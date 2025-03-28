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«Не учел траекторию падения ствола и не успел отбежать». Мужчина погиб при омоложении деревьев в Чашниках

В Чашниках мужчина погиб, когда не учел траекторию падения спиленного дерева.

Источник: Комсомольская правда

В Чашникском районе погиб мужчина, занятый на работах по омоложению деревьев. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Трагедия произошла в районном центре 27 марта. В тот день 39-летний индивидуальный предприниматель занимался омоложением деревьев. В какой-то момент, спилив бензопилой дерево, мужчина понял, что оно падает на него, стал отбегать, но не успел.

Очевидцы вызвали скорую помощь и пытались ему помочь на месте, но травмы оказались смертельными. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

Предварительно следователи установили, что у индивидуального предпринимателя, занятого на опасных работах, не было каких-либо средств защиты на теле. Опрошены свидетели, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Могилеве молодой мужчина погиб на кладбище, сорвавшись с 15-метровой высоты.

Еще в Поставах мужчина утонул в яме с водой во дворе своего дома.

А житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость: «В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер».