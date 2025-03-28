«Не учел траекторию падения ствола и не успел отбежать». Мужчина погиб при омоложении деревьев в Чашниках

В Чашникском районе погиб мужчина, занятый на работах по омоложению деревьев. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Трагедия произошла в районном центре 27 марта. В тот день 39-летний индивидуальный предприниматель занимался омоложением деревьев. В какой-то момент, спилив бензопилой дерево, мужчина понял, что оно падает на него, стал отбегать, но не успел.
Очевидцы вызвали скорую помощь и пытались ему помочь на месте, но травмы оказались смертельными. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
Предварительно следователи установили, что у индивидуального предпринимателя, занятого на опасных работах, не было каких-либо средств защиты на теле. Опрошены свидетели, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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