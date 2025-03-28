В Минске два мужчины утонули в ванной в один день. О произошедших несчастных случаях сообщил телеграм-канал «ОСВОД Беларуси».
Оба несчастных случая с утоплениями в ванной в Минске произошли в один день — 27 марта.
В ОСВОД сообщили, что за один день в Минске в ванных утонули двое мужчин: 1939 и 1978 годов рождения.
— Обстоятельства утоплений устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы, — прокомментировали в ОСВОД.
Еще в Поставах мужчина утонул в яме с водой во дворе своего дома.
И мужчина погиб при омоложении деревьев в Чашниках: «Не учел траекторию падения ствола и не успел отбежать».
А житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость: «В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер».