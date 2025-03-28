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В Минске два мужчины утонули в ванной в один день

ОСВОД: два минчанина утонули в ванной в один день.

Источник: Комсомольская правда

В Минске два мужчины утонули в ванной в один день. О произошедших несчастных случаях сообщил телеграм-канал «ОСВОД Беларуси».

Оба несчастных случая с утоплениями в ванной в Минске произошли в один день — 27 марта.

В ОСВОД сообщили, что за один день в Минске в ванных утонули двое мужчин: 1939 и 1978 годов рождения.

— Обстоятельства утоплений устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы, — прокомментировали в ОСВОД.

Еще в Поставах мужчина утонул в яме с водой во дворе своего дома.

И мужчина погиб при омоложении деревьев в Чашниках: «Не учел траекторию падения ствола и не успел отбежать».

А житель Ляховичей погиб, выпив разъедающую ядовитую жидкость: «В больнице сказал, что перепутал бутылку, и умер».