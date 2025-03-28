В Хабаровске Дмитрий Демешин наградил лучших мастеров сцены

В своем выступлении Демешин отметил важность гастрольной деятельности, благодаря которой жители Хабаровского края имеют возможность познакомиться с лучшими постановками. Также он подчеркнул, что театры края активно участвуют в культурных проектах за пределами региона, в том числе в Донецкой Народной Республике, где недавно побывали артисты Хабаровского краевого музыкального театра.