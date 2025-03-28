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В Хабаровске Дмитрий Демешин наградил лучших мастеров сцены

В Хабаровске прошел губернаторский прием театральных деятелей региона, где отметили 23 выдающихся участника, внесших значительный вклад в развитие театрального искусства.

Источник: Аргументы и факты

Мероприятие прошло 28 марта в Доме официальных приемов правительства края.

Церемонию открыл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который в своем приветственном слове подчеркнул особую роль театра в жизни общества. Он отметил, что театральное искусство объединяет в себе множество направлений, от драмы до хореографии, создавая уникальную атмосферу, способную глубоко воздействовать на зрителя.

«Театр — это не просто сцена и актеры, — сказал губернатор. — Это колоссальный труд множества людей: режиссеров, художников, звукооператоров, костюмеров, осветителей. Это искусство, которое заставляет нас задуматься, переосмыслить жизнь и наполнить её яркими эмоциями».

В своем выступлении Демешин отметил важность гастрольной деятельности, благодаря которой жители Хабаровского края имеют возможность познакомиться с лучшими постановками. Также он подчеркнул, что театры края активно участвуют в культурных проектах за пределами региона, в том числе в Донецкой Народной Республике, где недавно побывали артисты Хабаровского краевого музыкального театра.

После приветственного слова состоялась церемония награждения, в ходе которой были отмечены 23 выдающихся представителя театрального искусства.

Почетное звание «Заслуженный артист Хабаровского края» присвоено:

Елене Даниленко — концертмейстеру ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области;

Юлии Лакомой — артистке-вокалистке Хабаровского краевого академического музыкального театра;

Александру Поппу — концертмейстеру ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Почетные грамоты Губернатора края вручены:

Светлане Мальгиной — артистке драмы Хабаровского театра юного зрителя;

Алексею Миронову — артисту балета Хабаровского краевого академического музыкального театра;

Елене Нестеренко — артистке драмы Хабаровского театра юного зрителя.

Благодарности Губернатора объявлены:

Антонине Белан — артистке драмы Хабаровского театра драмы;

Олегу Дымнову — артисту драмы Хабаровского театра юного зрителя;

Василию Казанцеву — артисту-солисту-инструменталисту Хабаровского театра драмы и другим театральным деятелям.

Лауреатами премии Губернатора края стали:

В номинации «Лучшая режиссерская работа года» победил Виталий Федоров за спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».

В номинации «Лучшая мужская роль года» награду получил Денис Гелязендов за роль Германна в спектакле «Пиковая дама».

В номинации «Лучшая женская роль года» лауреатами стали Мария Бондаренко за роль Анфисы Громовой в спектакле «Вдовий пароход» и Владилена Капрова за роль Оскара в спектакле «Оскар и розовая Дама».

Лучшим спектаклем года признана постановка «Пиковая дама» Хабаровского краевого театра драмы.

Завершилась церемония литературно-музыкальной композицией. Артист Хабаровского театра драмы Артем Казаков прочитал «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского, вокалистка Рипсик Сехлеян исполнила «Con te partirò», в исполнении Образцового театра песни «Гармония» прозвучала «Если песня звучит».

Мероприятие стало значимым событием в культурной жизни края, объединяя профессионалов театрального искусства и подчеркивая их вклад в развитие культуры региона.