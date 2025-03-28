Двух сотрудников МВД в Ростове заподозрили в получении взятки, возбуждено дело

Предварительно, правоохранители потребовали 100 тысяч рублей от подозреваемого в хищении имущества. Мужчине пообещали прекратить проверку и не привлекать его к уголовной ответственности, но он пожаловался в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД. В итоге участники тайной схемы были задержаны с поличным.