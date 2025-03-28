Двух сотрудников МВД в Ростове заподозрили в получении взятки, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки задержали двух сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает 28 марта пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, под следствие попали начальник левенцовского пункта полиции, отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону и оперуполномоченный этого же отдела.
Предварительно, правоохранители потребовали 100 тысяч рублей от подозреваемого в хищении имущества. Мужчине пообещали прекратить проверку и не привлекать его к уголовной ответственности, но он пожаловался в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД. В итоге участники тайной схемы были задержаны с поличным.
Сейчас следствие еще ведется, решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что ситуацию также прокомментировали в донском главке полиции.
— При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.