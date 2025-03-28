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В Беларуси ученые создали морозоустойчивую добавку для дорог

Морозоустойчивую добавку для дорог придумали белорусские ученые.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ученые создали морозоустойчивую добавку для дорог. Подробности рассказал директор государственного предприятия «БелдорНИИ» Виталий Пилатов, пишет Sputnik.by.

Он обратил внимание, что в Беларуси понимают перспективы строительства дорог из цементобетона. По словам Пилатова, в указанном направлении следует развиваться, по этой причине и создаются новые технологии.

В качестве одного из примеров директор предприятия привел одну из добавок (речь идет про «мадикор GT02»), которая показала свои высокие эксплуатационные характеристики.

— Мы достигли по прочности показатель 110 мегапаскалей. Если по морозостойкости, выдержала порядка 500 циклов замораживаний и оттаиваний в агрессивной среде при нормативе 250, — пояснил Виталий Пилатов.

Вместе с тем он заметил, что белорусская сторона сотрудничает с коллегами из ряда стран, а также проводит работу над новыми составами, в том числе для асфальтобетонных покрытий.

Тем временем «Горремавтодор» сказал, почему не используют антикоррозийную смесь на дорогах.

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