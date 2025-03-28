В Беларуси ученые создали морозоустойчивую добавку для дорог. Подробности рассказал директор государственного предприятия «БелдорНИИ» Виталий Пилатов, пишет Sputnik.by.
Он обратил внимание, что в Беларуси понимают перспективы строительства дорог из цементобетона. По словам Пилатова, в указанном направлении следует развиваться, по этой причине и создаются новые технологии.
В качестве одного из примеров директор предприятия привел одну из добавок (речь идет про «мадикор GT02»), которая показала свои высокие эксплуатационные характеристики.
— Мы достигли по прочности показатель 110 мегапаскалей. Если по морозостойкости, выдержала порядка 500 циклов замораживаний и оттаиваний в агрессивной среде при нормативе 250, — пояснил Виталий Пилатов.
Вместе с тем он заметил, что белорусская сторона сотрудничает с коллегами из ряда стран, а также проводит работу над новыми составами, в том числе для асфальтобетонных покрытий.
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