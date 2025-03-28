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Рабочие приступят к монтажу понтонного моста в Павлове 29 марта

Движение по переправе откроют после ремонта.

Специалисты начнут монтировать понтонный мост через Оку в Павлове уже завтра, 29 марта. К работам приступят в девять утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для монтажа задействуют паром. Как уточнили представители муниципалитета, сроки работ будут зависеть от технологического процесса и погодных условий. Когда монтаж завершится, на переправе откроют движение.

«Паромная переправа работать не будет, за исключением необходимости переправки транспорта экстренных служб», — говорится в сообщении.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

Ранее мы писали, что нижегородская канатная дорога не будет работать с 1 по 30 апреля.