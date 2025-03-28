Рабочие приступят к монтажу понтонного моста в Павлове 29 марта

Специалисты начнут монтировать понтонный мост через Оку в Павлове уже завтра, 29 марта. К работам приступят в девять утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Для монтажа задействуют паром. Как уточнили представители муниципалитета, сроки работ будут зависеть от технологического процесса и погодных условий. Когда монтаж завершится, на переправе откроют движение.
«Паромная переправа работать не будет, за исключением необходимости переправки транспорта экстренных служб», — говорится в сообщении.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать свои маршруты.
Ранее мы писали, что нижегородская канатная дорога не будет работать с 1 по 30 апреля.