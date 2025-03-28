Овечкин совершил поступок, который восхитил НХЛ, белорус Протас его поддержал

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4, а российский форвард Александр Овечкин и белорус Алексей Протас очков не набрали.
Но после матча хоккейный мир больше говорил не о самой игре или о том, что Овечкин притормозил в погоне за Гретцки, а о благородном поступке Александра.
После финальной сирены игроки «Кэпиталз» потянулись друг за другом в раздевалку. Но тут Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», остановил их и попросил вернуться на лед. После чего игроки выстроились друг за другом.
А все дело в том, что 40-летний голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, после 20 лет блестящей карьеры, проводит свой последний сезон. В этом матче он был в запасе. Но это не помешало игрокам выразить ему уважение после игры.
Овечкин первый пожал руку голкиперу и обнял его, после чего они с улыбкой обменялись парой фраз. Затем вратарю пожали руку все игроки и тренеры команды, в том числе Алексей Протас.
Рукопожатие Овечкина и Флери. Фото: кадр видео.
Флери выиграл все главные титулы в хоккее — он олимпийский чемпион-2010 в составе сборной Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсубрг Пингвинз».
Овечкин много играл против Флери, они хорошо друг друга знают. «Вашингтон» и Овечкин свой единственный Кубок Стэнли выиграли в финале против «Вегаса», когда ворота соперника как раз защищал Флери.
28 голов в 47 играх забил Овечкин в ворота Флери — это его наибольшее количество голов и игр против вратарей НХЛ.
«Мы играем друг против друга уже почти 20 лет, — сказал Овечкин. — “Питтсбург”, “Вегас”… Для меня было честью играть против него».
«Я считаю, что мне повезло сыграть против него так много игр, — сказал Флери. — Может, он и не так много забивал. Это были хорошие, хорошие времена. Весело. В этом и заключается суть хоккея».
Благородный поступок Овечкина и его партнеров оценили и соперники, и болельщики «Миннесоты». «Это потрясающе видеть», — цитирует nhl.com защитника Йонаса Бродина.
Напомним, что от Овечкина в ближайшее время ждут рекорд. Он уже забил 889 голов за карьеру в чемпионатах НХЛ, а чтобы побить достижение Уэйна Гретцки, надо забить еще шесть. В этом чемпионате у Овечкина есть еще 10 игр.
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