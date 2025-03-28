Первую камеру фотовидеофиксации установили на бульваре Архитекторов в Омске

Как только завершат укладку третьего слоя асфальта, начнется озеленение и установка различных элементов благоустройства, включая ограждения, светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации. На данный момент первая камера уже установлена между проспектом Комарова и улицей 70 лет Октября.