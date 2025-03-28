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Скопление полицейских в бронежилетах заметили в пригороде Астаны

Скопление полицейских в бронежилетах и с оружием заметили в Косшы. Местные жители сообщают, что правоохранители оцепили городские дороги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео из Косшы появилось в социальных сетях.

Как пояснили корреспонденту Tengrinews.kz в департаменте полиции области, на территории Косшы проводятся антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов.

«В этой связи просим жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам», — обратились к местным жителям правоохранители.