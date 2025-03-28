В Иркутские еще двое владельцев квартир на Пискунова 40 получат соцвыплату

— Для удобства граждан мы инициировали внесение дополнения в действующее постановление. На заседании городской Думы 27 марта принято решение о продлении срока подачи заявлений от граждан до 15 апреля. Ранее документы можно было подавать только до 31 марта, — поделились в администрации.