В Иркутские еще двое владельцев квартир на Пискунова 40 получат соцвыплату

В Иркутске еще двое жильцов дома на улице Пискунова 40 получат социальную выплату на покупку новой квартиры. Соответствующие постановления подписал мэр города Руслан Болотов. Таким образом, общая сумма выплат уже достигла 23,4 млн рублей. Деньги сразу перечисляются на счет продавца приобретаемой квартиры. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
— Для удобства граждан мы инициировали внесение дополнения в действующее постановление. На заседании городской Думы 27 марта принято решение о продлении срока подачи заявлений от граждан до 15 апреля. Ранее документы можно было подавать только до 31 марта, — поделились в администрации.
Программа предусматривает компенсацию в размере 118 тысяч рублей за квадратный метр, но не более пяти миллионов рублей на человека.
Напомним, что пятиэтажный дом на Пискунова 40 был признан самовольной постройкой решением Октябрьского районного суда еще в декабре 2019 года.