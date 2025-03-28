В апреле на Балтийском вокзале отменят часть электричек

С 1 по 17 апреля изменится график движения пригородных электричек Балтийского направления, сообщает 28 марта пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». В рабочие дни отменят обычные электрички до Ораниенбаума отправлением в 9:50 и из Ораниенбаума в 15:20, а также «Ласточки»: