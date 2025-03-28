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В апреле на Балтийском вокзале отменят часть электричек

Плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры внесет изменения в график движения пригородных поездов в Петербурге. На Балтийском вокзале отменят и скорректируют несколько электричек.

С 1 по 17 апреля изменится график движения пригородных электричек Балтийского направления, сообщает 28 марта пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». В рабочие дни отменят обычные электрички до Ораниенбаума отправлением в 9:50 и из Ораниенбаума в 15:20, а также «Ласточки»:

с Балтийского вокзала в Лебяжье в 7:30 и в 19:15,

из Лебяжьего на Балтийский вокзал в 10:02 и в 21:43.

Поезда «Стандарт» на участке Ораниенбаум-1 — Калище — Ораниенбаум-1 по рабочим дням будут следовать до станции Ораниенбаум-1. «Ласточки» на участке Калище — Лебяжье — Калище поедут до станции Лебяжье.

Также меняется расписание других электричек между Петербургом и станциями Лебяжье, Калище, Красное Село, Ораниенбаум, как обычных, так и «Ласточек». Подробные изменения показаны в карточках.