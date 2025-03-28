Губернатор Приморья Олег Кожемяко стал лауреатом премии «Золотая Маска»

Добавим, что глава Приморья всегда поддерживает значимые проекты и начинания в культурной сфере. Артисты Приморской сцены Мариинского театра регулярно гастролируют за рубежом. В 2024 году труппа представляла свои постановки в Пхеньяне, Пекине, Харбине. Губернатор активно участвует в театральных фестивалях. В регионе укрепляется материально-техническая база театров. За последние годы капитально отремонтировали Приморский театр молодежи и краевой театр кукол, а также два муниципальных театра в Уссурийске и Находке.