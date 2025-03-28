Губернатор Приморья Олег Кожемяко стал лауреатом премии «Золотая Маска»

27 марта в Бетховенском зале Большого театра в торжественной обстановке вручали специальные премии — «За выдающийся вклад в развитие искусства» и «За поддержку театрального искусства России». За заслуженной наградой на сцену поднимался и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
В этом году почетными лауреатами «Золотой маски» стали 12 выдающихся деятелей культуры из разных уголков страны, а также главы двух регионов — Приморского края и Севастополя.
Открыл церемонию президент премии и фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Владимир Машков.
«Золотой маски» Олег Кожемяко был удостоен за поддержку театрального искусства России.
Глава региона отметил разнообразие театров и спектаклей в регионе.
— Приморье — край высокой культуры и искусства, и мы всегда рады видеть зрителей на наших сценических площадках. Приезжайте! — сказал губернатор.
Добавим, что глава Приморья всегда поддерживает значимые проекты и начинания в культурной сфере. Артисты Приморской сцены Мариинского театра регулярно гастролируют за рубежом. В 2024 году труппа представляла свои постановки в Пхеньяне, Пекине, Харбине. Губернатор активно участвует в театральных фестивалях. В регионе укрепляется материально-техническая база театров. За последние годы капитально отремонтировали Приморский театр молодежи и краевой театр кукол, а также два муниципальных театра в Уссурийске и Находке.