Уникальный инсектарий обнаружен в янтаре возрастом 40 млн лет

Ученые представили 3D-реконструкцию, пишет пресс-служба музея. На ней в деталях можно рассмотреть насекомых, которые жили 40 миллионов лет назад. Для наглядности их обозначили разными цветами.
Это муравьи четырех видов и еще одно древнее двукрылое насекомое. Все насекомые из разных мест обитания и в идеальном состоянии. Исследователи предположили, что они могли оказаться в смоляной ловушке не одновременно, а постепенно, друг за другом.
Уникальный образец янтаря с пятью видами насекомых выставят в экспозиции музея.