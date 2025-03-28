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Уникальный инсектарий обнаружен в янтаре возрастом 40 млн лет

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубовиков и Дмитрий Жарков изучили необычный образец янтаря из Музея янтаря в Калининграде. И обнаружили там уникальное сочетание пяти разных организмов, что встречается крайне редко.

Источник: Музей янтаря

Ученые представили 3D-реконструкцию, пишет пресс-служба музея. На ней в деталях можно рассмотреть насекомых, которые жили 40 миллионов лет назад. Для наглядности их обозначили разными цветами.

Это муравьи четырех видов и еще одно древнее двукрылое насекомое. Все насекомые из разных мест обитания и в идеальном состоянии. Исследователи предположили, что они могли оказаться в смоляной ловушке не одновременно, а постепенно, друг за другом.

Уникальный образец янтаря с пятью видами насекомых выставят в экспозиции музея.