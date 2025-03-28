Впервые представлен электронный атлас народов России

Научная группа «Этногис» работает с 2018 года и на форуме показала разработки геоинформационной системы, которая позднее будет представлена профильным ведомствам и депутатам комитета Госдумы по делам национальностей, которые стояли у истоков создания системы. «Этногис» — это одновременно база данных и коллектив ученых-исследователей в сферах экологии, этнографии, социологии, права и экономики Арктики, Сибири и Тихоокеанского региона, а также традиционной хозяйственной и экономической деятельности коренных малочисленных народов России.