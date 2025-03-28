Впервые представлен электронный атлас народов России

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские ученые впервые представили общественности академический электронный атласа народов России «Этногис» на форуме «Обрфест-2025» в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука».
«Электронный атлас народов России — это необходимая для уточнения границ территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности народов интернет-площадка. Она позволит многим жителям нашей страны получить доступ к реальной картине национального состава России. Одной из самых важных тем форума стала издательская деятельность, выпуск современной научной и учебной литературы для вузов. Поэтому генеральным научным партнером форума является крупнейшее и старейшее в стране академическое издательство “Наука”, которое представило на форуме свои флагманские книжные серии “История России” и “Народы и культуры”, — рассказала генеральный продюсер форума Ольга Царева, чьи слова приводятся в сообщении.
Научная группа «Этногис» работает с 2018 года и на форуме показала разработки геоинформационной системы, которая позднее будет представлена профильным ведомствам и депутатам комитета Госдумы по делам национальностей, которые стояли у истоков создания системы. «Этногис» — это одновременно база данных и коллектив ученых-исследователей в сферах экологии, этнографии, социологии, права и экономики Арктики, Сибири и Тихоокеанского региона, а также традиционной хозяйственной и экономической деятельности коренных малочисленных народов России.
Результаты всех исследований в рамках «Этногис» заносятся в единую геоинформационную систему, путем привязки к географическим координатам. Полный доступ ко всем данным системы имеют только ученые, входящие в исследовательскую группу. «Этногис» имеет следующие слои: картографическая подоснова, проживающие коренные малочисленные народы, места традиционного природопользования, экологическая информация, объекты недропользования, транспортная инфраструктура, лицензии, оленеводческие хозяйства, охотничьи и рыболовные участки, культурно-историческое наследие.
Серия «Народы и культуры».
Также на форуме обсуждалась необходимость выпуска дополнительных тиражей 38-томной серии «Народы и культуры», посвященных отдельным народам Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
«Благодаря академической книжной серии “Народы и культуры” и электронному атласу “Этногис” мы имеем содержательную картину современного состояния культурного наследия народов России. Научное сообщество вузов юга России предложило нам не только переиздать часть томов серии “Народы и культуры”, на которые чувствуется большой спрос у читателей, но и выпустить дополнительный 39-й том “Праздники народов России”, который будет содержать информацию по праздничным и ритуальным событиям каждого народа, составляющего нашу многонациональную страну», — рассказал исполняющий обязанности директора издательства «Наука» Дмитрий Липин.