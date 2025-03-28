В Башкирии состоится Республиканский праздник курая.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, в программе праздника запланированы конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; творческая лаборатория и заключительное мероприятие с участием победителей и гостей праздника;