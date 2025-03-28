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В Башкирии состоится Республиканский праздник курая

В Башкирии состоится Республиканский праздник курая.

Источник: пресс-служба РЦНТ РБ

16—17 мая в городе Октябрьский состоится XXIV Республиканский праздник курая имени Гаты Сулейманова.

Праздник посвящен национальному музыкальному инструменту — кураю, он направлен на сохранение и развитие исполнительских традиций, а также на поддержку и развитие традиций семейного творчества, укрепление связей поколений.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, в программе праздника запланированы конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; творческая лаборатория и заключительное мероприятие с участием победителей и гостей праздника;

Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях, и каждый участник сможет продемонстрировать свое музыкальное мастерство. Заявки на участие принимаются до 10 мая.