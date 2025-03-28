В Бугульме при реконструкции моста нашли осколки посуды ХIХ века

Посуда из стекла XIX века позволяет предположить, что это связано с находившимся неподалеку винным складом, работавшим с 1878 года. С 1907-го решили в здании разместить реальное училище, что и сделано в 1908-м, после перестройки помещений склада архитектором Иваном Гусаровым. Сегодня выдержанное в стиле псевдо-ренессанса строение на улице Октябрьской, 4, является объектом культурного наследия регионального значения.