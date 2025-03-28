В Бугульме при реконструкции моста нашли осколки посуды ХIХ века

При археологической разведке перед началом работ — визуальном осмотре местности, сборе подъемного материала — исследователи нашли множество предметов быта. Среди них — фрагменты круговой керамики, осколки разнообразных стеклянных бутылей, фарфоровых изделий и предметы, изготовленные из железа.
Посуда из стекла XIX века позволяет предположить, что это связано с находившимся неподалеку винным складом, работавшим с 1878 года. С 1907-го решили в здании разместить реальное училище, что и сделано в 1908-м, после перестройки помещений склада архитектором Иваном Гусаровым. Сегодня выдержанное в стиле псевдо-ренессанса строение на улице Октябрьской, 4, является объектом культурного наследия регионального значения.
К обновлению готовится арочный мост 1904 года постройки через реку Бугульминку на улице Сокольской. В 2023-м намеревались лишить его статуса объекта культурного наследия из-за отсутствия связи с важными историческими событиями и датами. В 2024-м на портале госзакупок размещали тендер на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции моста.
Обнаруженные артефакты и культурные слои носили локальный характер и проводились на ограниченной территории. Дальнейшие археологические разведки, ввиду исторически благоприятного расположения для бытования людей, могли бы расширить хронологические рамки памятника археологии. Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин уточнил, что обнаруженный памятник археологии будет взят на государственную охрану. Идет подготовка к сохранению вновь выявленного объекта археологического наследия.