В Башкирии отремонтируют 21 км трассы М-5

В Башкирии в этом году будет проведен капитальный ремонт 21-километрового участка федеральной трассы М-5 между населенными пунктами Чишмы, Аксеново и Киргиз-Мияки. Этот важный транспортный коридор проходит по территории четырех районов республики — Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского.
Согласно информации пресс-службы правительства Башкирии, подрядные организации полностью обновят дорожное покрытие, нанесут современную разметку и проведут работы по укреплению обочин. К реализации проекта планируется приступить в ближайшие сроки, как только позволят погодные условия.
Добавим, что ежедневно по трассе проезжает около пяти тысяч транспортных средств, а на наиболее оживленных отрезках этот показатель достигает почти 12 тысяч автомобилей в сутки. Такая высокая нагрузка требует поддержания дорожного полотна в надлежащем техническом состоянии.
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