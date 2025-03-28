В Башкирии отремонтируют 21 км трассы М-5

Добавим, что ежедневно по трассе проезжает около пяти тысяч транспортных средств, а на наиболее оживленных отрезках этот показатель достигает почти 12 тысяч автомобилей в сутки. Такая высокая нагрузка требует поддержания дорожного полотна в надлежащем техническом состоянии.