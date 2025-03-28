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В Башкирии отремонтируют 21 км трассы М-5

Работы пройдут на участке дороги Чишмы Аксеново — Киргиз-Мияки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в этом году будет проведен капитальный ремонт 21-километрового участка федеральной трассы М-5 между населенными пунктами Чишмы, Аксеново и Киргиз-Мияки. Этот важный транспортный коридор проходит по территории четырех районов республики — Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского.

Согласно информации пресс-службы правительства Башкирии, подрядные организации полностью обновят дорожное покрытие, нанесут современную разметку и проведут работы по укреплению обочин. К реализации проекта планируется приступить в ближайшие сроки, как только позволят погодные условия.

Добавим, что ежедневно по трассе проезжает около пяти тысяч транспортных средств, а на наиболее оживленных отрезках этот показатель достигает почти 12 тысяч автомобилей в сутки. Такая высокая нагрузка требует поддержания дорожного полотна в надлежащем техническом состоянии.

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