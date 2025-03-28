Сроки приема в вузы и ссузы назвали в Минобре

На уровень среднего специального образования прием начнется 18 июля и закончится 1 августа (для 9-классников). Для 11-классников кампания будет продолжаться до 6 августа. Это связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, после чего, если они не пройдут по конкурсу, смогут перебросить их в ссузы.