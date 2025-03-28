Сроки приема в вузы и ссузы назвали в Минобре

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сроки вступительной кампании-2025 в высшие и средние специальные учебные заведения назвали в министерстве образования, передает корреспондент Sputnik.
Первыми в этом году, как и в прошлом, в вузы будут поступать абитуриенты на условиях целевой подготовки. Прием документов пройдет с 27 июня по 2 июля. Проведение внутренних вступительных испытаний назначено на
Количество мест для «целевых» абитуриентов станет известно до 1 мая, а на педагогические специальности — до 1 июня.
Основные сроки приема в вузы — самый массовый этап кампании — начнется 12 июля и закончится 3 августа.
Ранее стало известно, что в этом году вузы планируют принять 48,3 тысячи человек. Это на несколько тысяч меньше, чем в 2024-м. При этом бюджетников будет больше — 31 800. В прошлом году бесплатных мест было 31,4 тысячи.
Приемная кампания в колледжи
Приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования традиционно начнется 15 июня и закончится 23 августа. Также законодательство предусматривает для недоукомплектованных групп дополнительный набор до 15 сентября.
На уровень среднего специального образования прием начнется 18 июля и закончится 1 августа (для 9-классников). Для 11-классников кампания будет продолжаться до 6 августа. Это связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, после чего, если они не пройдут по конкурсу, смогут перебросить их в ссузы.
На уровень профессионально-технического образования в 2025 году планируется принять около 28 тысяч абитуриентов. На уровень среднего специального образования — 38 600 абитуриентов, из них на бюджетной основе почти 30 тысяч.
«У нас уже несколько лет наблюдается увеличение бюджетных цифр по востребованным экономикой специальностям и снижение цифр приема на платной основе», — отметила на пресс-конференции в пятницу начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобра Александра Петрова.