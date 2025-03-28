В Свердловской области 530 сирот вернулись в свои семьи

На Урале активно борются с сиротством. Благодаря социальному проекту «Вызов» (действует с 1 октября 2024 года) более 530 детей смогли вернуться в свои родные семьи. Свердловская область вошла в число 14 регионов, где предпринимают меры для сохранения ребёнка в семье.
Только за январь и февраль 2025 года в регионе семьям вернули 282 ребёнка. Число детей, чьи родители лишены или ограничены в родительских правах, сократилось на 54%. На 60% уменьшилось количество отказов матерей от новорожденных.
Проект «Вызов» реализуется Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
— Общая задача — внедрить семьесберегающий подход и сократить число детей в учреждениях на 25%, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье! — рассказала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
В региональном управлении социальной политики отмечают, что каждый случай изъятия ребенка изучается индивидуально. При необходимости семье оказывают помощь психологи, врачи и представители органов опеки.