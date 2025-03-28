В Свердловской области 530 сирот вернулись в свои семьи

На Урале активно борются с сиротством. Благодаря социальному проекту «Вызов» (действует с 1 октября 2024 года) более 530 детей смогли вернуться в свои родные семьи. Свердловская область вошла в число 14 регионов, где предпринимают меры для сохранения ребёнка в семье.