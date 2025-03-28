Как россияне относятся к сокращению приема абитуриентов в вузы: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Сокращение приема абитуриентов из регионов в столичные вузы
21% считают, что допустимо ввести ограничения для иногородних с низким баллом, но при этом необходимо оставить возможность поступления для абитуриентов с высокими результатами. 7% положительно относятся к идее дать преимущество местным жителям при поступлении. 4% поддерживают такую инициативу, аргументируя тем, что это поможет улучшить качество образования в региональных вузах. Еще 1% затруднились с ответом.
Наиболее популярное последствие ограничения приема абитуриентов из регионов в столичные вузы — усложнение получения высшего образования для абитуриентов из регионов: об этом заявили 60% респондентов.
По другим возможным последствиям мнения распределились следующим образом:
- Повышение уровня образования в региональных вузах — 9%
- Рост конкуренции в региональных вузах — 9%
- Снижение числа студентов в столичных вузах — 8%
- Отсутствие значимых изменений — 7%
- Повышение качества образования в столичных вузах — 3%
- Свой вариант ответа указали 3% респондентов. Среди них наиболее часто встречались такие последствия, как: «дискриминация жителей регионов», «ухудшение уровня образования в столичных вузах» и «рост коррупции»
- Затруднились ответить — 2%
Сокращение набора на невостребованные специальности
О планах по сокращению набора на платные отделения по специальностям, не востребованным на рынке труда, слышали 58% россиян. 37% не знакомы с этой информацией, а 5% не смогли дать ответ.
Лишь 19% согласны с тем, что снижение набора на непопулярные специальности улучшит шансы выпускников на трудоустройство. Большинство (42%) считают, что такие меры не помогут при поиске работы после окончания вуза. 21% — скорее согласны, чем нет, 14% — скорее не согласны, чем согласны, еще 4% затруднились ответить.