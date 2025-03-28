Как россияне относятся к сокращению приема абитуриентов в вузы: результаты опроса Новостей Mail

21% считают, что допустимо ввести ограничения для иногородних с низким баллом, но при этом необходимо оставить возможность поступления для абитуриентов с высокими результатами. 7% положительно относятся к идее дать преимущество местным жителям при поступлении. 4% поддерживают такую инициативу, аргументируя тем, что это поможет улучшить качество образования в региональных вузах. Еще 1% затруднились с ответом.