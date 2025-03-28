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Как россияне относятся к сокращению приема абитуриентов в вузы: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила отношение читателей к идее сокращения приема абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также ограничения набора на маловостребованные на рынке труда специальности.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 26—27 марта. В опросе приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Сокращение приема абитуриентов из регионов в столичные вузы

Большинство респондентов (67%) уверены, что доступность поступления в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани только для местных жителей ограничивает возможности абитуриентов из регионов, и так быть не должно.

21% считают, что допустимо ввести ограничения для иногородних с низким баллом, но при этом необходимо оставить возможность поступления для абитуриентов с высокими результатами. 7% положительно относятся к идее дать преимущество местным жителям при поступлении. 4% поддерживают такую инициативу, аргументируя тем, что это поможет улучшить качество образования в региональных вузах. Еще 1% затруднились с ответом.

Наиболее популярное последствие ограничения приема абитуриентов из регионов в столичные вузы — усложнение получения высшего образования для абитуриентов из регионов: об этом заявили 60% респондентов.

По другим возможным последствиям мнения распределились следующим образом:

  • Повышение уровня образования в региональных вузах — 9%
  • Рост конкуренции в региональных вузах — 9%
  • Снижение числа студентов в столичных вузах — 8%
  • Отсутствие значимых изменений — 7%
  • Повышение качества образования в столичных вузах — 3%
  • Свой вариант ответа указали 3% респондентов. Среди них наиболее часто встречались такие последствия, как: «дискриминация жителей регионов», «ухудшение уровня образования в столичных вузах» и «рост коррупции»
  • Затруднились ответить — 2%

Сокращение набора на невостребованные специальности

О планах по сокращению набора на платные отделения по специальностям, не востребованным на рынке труда, слышали 58% россиян. 37% не знакомы с этой информацией, а 5% не смогли дать ответ.

Полностью поддерживают ограничение набора абитуриентов на платные отделения по невостребованным специальностям 32% опрошенных. 23% — скорее поддерживают, 21% — полностью не поддерживают, 18% — скорее не поддерживают, 6% затруднились с ответом.

Лишь 19% согласны с тем, что снижение набора на непопулярные специальности улучшит шансы выпускников на трудоустройство. Большинство (42%) считают, что такие меры не помогут при поиске работы после окончания вуза. 21% — скорее согласны, чем нет, 14% — скорее не согласны, чем согласны, еще 4% затруднились ответить.