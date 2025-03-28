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Узбекистанцы получат вознаграждение за добровольную сдачу оружия государству

За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5% до 500% БРВ в зависимости от типа оружия. Если оружие повреждено, то сумма вознаграждения уменьшится вдвое.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, которым вносятся изменения в положение о порядке добровольной сдачи в органы внутренних дел незарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, а также взрывчатых материалов и взрывных устройств. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.

Документ устанавливает следующий порядок добровольной сдачи оружия и боеприпасов:

  • физическое лицо обращается устно или письменно в орган внутренних дел или к инспектору профилактики и сдает оружие и (или) боеприпасы к нему;
  • в тот же день орган внутренних дел принимает оружие (боеприпасы) и оформляет квитанцию для ведения учета оружия (боеприпасов);
  • после этого ответственными подразделениями органов внутренних дел проводятся соответствующие проверки (доследственная проверка, баллистическая экспертиза, проверка по базам);
  • соответствующая комиссия принимает решение о выплате заявителю вознаграждения.

За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5 до 500% БРВ (от 18 750 тыс. до 1, 875 тыс. сумов) в зависимости от типа оружия, в частности за:

  • огнестрельное оружие с нарезным стволом, комбинированное оружие (с нарезным стволом и гладкоствольное) — 500% БРВ;
  • огнестрельное гладкоствольное оружие — 400% БРВ;
  • огнестрельное бесствольное оружие (оружия, в котором в качестве ствола используется гильза патрона) — 300% БРВ;
  • пневматическое оружие — 100% БРВ;
  • холодное клинковое оружие (рапиры, шпаги и сабли) — 50% БРВ;
  • электрошоковые устройства, искровые разрядники и другие устройства, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии — 30% БРВ;
  • сигнальное оружие — 25% БРВ;
  • газовое оружие — газовые баллончики, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами — 15% БРВ;
  • патрон — 5% БРВ;
  • ствол, затвор, магазин (барабан), рамка, ствольная коробка — 75% БРВ.

При этом, если оружие повреждено, сумма вознаграждения уменьшается вдвое.