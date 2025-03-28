Узбекистанцы получат вознаграждение за добровольную сдачу оружия государству

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, которым вносятся изменения в положение о порядке добровольной сдачи в органы внутренних дел незарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, а также взрывчатых материалов и взрывных устройств. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.