Конкурс на ремонт дорог под Ростовом приостановили по решению ФАС

Конкурс на выполнение работ был объявлен 4 марта 2025 года. Победитель определился 24 марта. Он предложил выполнить работы за 3,946 млрд рублей, что оказалось ниже первоначальной суммы в 4,4 млрд рублей.
Однако уже 26 марта ФАС приостановила закупку из жалобы акционерного общества по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. Сейчас претензии компании еще рассматриваются. Дальнейшая судьба закупки будет зависеть от решения антимонопольного ведомства.
Добавим, в рамках закупки ремонт планировался на участке магистраль «Дон» — хутор Щепкин — Ростова-на-Дону, а также на отрезке Северного обхода донской столицы от хутора Щепкин до Ростова-на-Дону, слободы Родионово-Несветайской и Новошахтинска с подъездом к трассе Ростов — КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).