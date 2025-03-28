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Конкурс на ремонт дорог под Ростовом приостановили по решению ФАС

В Ростовской области приостановили закупку минтранса по ремонту дорог за 4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс Ростовской области завершил выбор подрядчика для ремонта дорог под Ростовом-на-Дону, но итоги конкурса были временно заморожены. Причиной стала жалоба, поступившая в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Конкурс на выполнение работ был объявлен 4 марта 2025 года. Победитель определился 24 марта. Он предложил выполнить работы за 3,946 млрд рублей, что оказалось ниже первоначальной суммы в 4,4 млрд рублей.

Однако уже 26 марта ФАС приостановила закупку из жалобы акционерного общества по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. Сейчас претензии компании еще рассматриваются. Дальнейшая судьба закупки будет зависеть от решения антимонопольного ведомства.

Добавим, в рамках закупки ремонт планировался на участке магистраль «Дон» — хутор Щепкин — Ростова-на-Дону, а также на отрезке Северного обхода донской столицы от хутора Щепкин до Ростова-на-Дону, слободы Родионово-Несветайской и Новошахтинска с подъездом к трассе Ростов — КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).