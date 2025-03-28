Конкурс на ремонт дорог под Ростовом приостановили по решению ФАС

Добавим, в рамках закупки ремонт планировался на участке магистраль «Дон» — хутор Щепкин — Ростова-на-Дону, а также на отрезке Северного обхода донской столицы от хутора Щепкин до Ростова-на-Дону, слободы Родионово-Несветайской и Новошахтинска с подъездом к трассе Ростов — КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).