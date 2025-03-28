Трем природным территориям Татарстана присвоят статус ООПТ

На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики представлен 194 особо охраняемыми природными территориями общей площадью 464,9 тыс. га, где обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия. В их числе — три ООПТ федерального значения, 187 ООПТ регионального значения и четыре ООПТ местного значения.