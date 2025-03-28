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Трем природным территориям Татарстана присвоят статус ООПТ

Три новые особо охраняемые природные территории планируется создать в 2025 году в Татарстане. Об этом Татар-информу сообщили сегодня в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Новые особо охраняемые природные территории появятся в Верхнеуслонском (“Урочище Ключищи”), Кайбицком (“Урюмская Дубрава”) и Камско-Устьинском (“Сюкеевские овраги”) районах. Их создание позволит сохранить массивы широколиственных лесов, а также животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ», — рассказали в пресс-службе.

Создание ООПТ «Урюмская Дубрава» на площади 10,59 га позволит сохранить редкие растения — пыльцеголовник красный, серпуху красильную и боярышник кроваво-красный. Площадь «Сюкеевских оврагов» займет 96,5 га. В заповедной зоне встречаются насекомое жук-олень, мох тортула остроконечная и грибы белые осиновики. Площадь «Урочища Ключищи» составит 134 га. Здесь можно увидеть зайца-беляка, ушастых сов и серых жаб.

На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики представлен 194 особо охраняемыми природными территориями общей площадью 464,9 тыс. га, где обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия. В их числе — три ООПТ федерального значения, 187 ООПТ регионального значения и четыре ООПТ местного значения.