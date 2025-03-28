Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Восемь из десяти (80,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Большинство (80,7%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16% респондентов. Кроме того, 78,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 13,8%.
Работу правительства России одобряют 51,9% опрошенных, не одобряют — 18,7%. При этом, согласно результатам опроса, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, 19,3% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,7% россиян назвали «Единую Россию», 10,6% — ЛДПР, 10% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 3,8% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17−23 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.