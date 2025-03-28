Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,7% россиян назвали «Единую Россию», 10,6% — ЛДПР, 10% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 3,8% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.