Белоруска Соболенко сыграет в финале турнира в Майами с американкой Пегулой

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Майами сыграет против четвертой ракетки из США Джессики Пегулы.
Соболенко в полуфинале победила седьмую ракетку итальянку Жасмин Паолини — 6:2, 6:2, а Пегула с трудом выиграла у сенсационной 19-летней филиппинки Александры Эала — 7:6, 5:7, 6:3.
Соболенко безусловный фаворит финала. Счет личных встреч 6:2 в пользу белоруски. Две последние встречи — финалы 2024 года в Цинциннати и на US Open — Арина выиграла без проблем в двух сетах.
Победительница финала, который состоится в Майами 29 марта, получит 1,12 млн долларов, а финалист останется с 600 тысячами.
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