Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси

По его словам, вступительная кампания 2025 года находится в активной фазе. Он уточнил, что в феврале в 21 региональном университете завершились университетские олимпиады по учебным предметам. Баханович обратил внимание, что победители указанных олимпиад (речь идет примерно про 1300 человек) «рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний в те вузы, в которых они сдавали олимпиаду на определенный перечень специальностей».