Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси. Подробности рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БелТА.
По его словам, вступительная кампания 2025 года находится в активной фазе. Он уточнил, что в феврале в 21 региональном университете завершились университетские олимпиады по учебным предметам. Баханович обратил внимание, что победители указанных олимпиад (речь идет примерно про 1300 человек) «рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний в те вузы, в которых они сдавали олимпиаду на определенный перечень специальностей».
Первый замминистра образования заметил, что, согласно результатам прошлых лет, указанным правом воспользовался каждый третий победитель университетских олимпиад.
— Это очень хорошо подготовленные ребята с высокой успеваемостью. Более 80% из них имеют средний балл аттестата выше 8, — заявил Александр Баханович.
Говорится, что прием документов победителей олимпиад пройдет в период с 27 июня по 2 июля.
Ранее мы писали, что вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.
Кстати, министр образования Иванец сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.
Вместе с тем выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию.