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Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси

Минобразования напомнило, кто может поступить в белорусские вузы без экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси. Подробности рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БелТА.

По его словам, вступительная кампания 2025 года находится в активной фазе. Он уточнил, что в феврале в 21 региональном университете завершились университетские олимпиады по учебным предметам. Баханович обратил внимание, что победители указанных олимпиад (речь идет примерно про 1300 человек) «рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний в те вузы, в которых они сдавали олимпиаду на определенный перечень специальностей».

Первый замминистра образования заметил, что, согласно результатам прошлых лет, указанным правом воспользовался каждый третий победитель университетских олимпиад.

— Это очень хорошо подготовленные ребята с высокой успеваемостью. Более 80% из них имеют средний балл аттестата выше 8, — заявил Александр Баханович.

Говорится, что прием документов победителей олимпиад пройдет в период с 27 июня по 2 июля.

Ранее мы писали, что вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.

Кстати, министр образования Иванец сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.

Вместе с тем выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию.