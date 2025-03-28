Тепло и без осадков: синоптики рассказали о погоде в праздничные выходные

По данным синоптиков, сегодня, 28 марта, по республике сохраняется переменная облачность. В некоторых районах — Каракалпакстане, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины — местами возможны небольшие дожди. В остальной части страны осадков не ожидается. Днём температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.