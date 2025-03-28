Тепло и без осадков: синоптики рассказали о погоде в праздничные выходные

По данным синоптиков, сегодня, 28 марта, по республике сохраняется переменная облачность. В некоторых районах — Каракалпакстане, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины — местами возможны небольшие дожди. В остальной части страны осадков не ожидается. Днём температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.
С 29 по 31 марта по всей территории республики установится по-настоящему весенняя погода: солнечно, сухо и тепло. Лишь 29 марта в отдельных горных районах возможны кратковременные осадки — дождь или снег.
Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 3−8 градусов выше нуля, днём — от 19 до 22 градусов, а в северных, южных и пустынных регионах — до 23−26 градусов тепла.
Погода в Ташкенте
Сегодня в столице переменная облачность, возможен слабый дождь. Дневная температура — 10−12 градусов тепла.
С субботы по воскресенье (29−31 марта) в Ташкенте ожидается устойчивая, сухая погода. Ночью — от 5 до 8 градусов, днём воздух прогреется до 20−22 градусов.