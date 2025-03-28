Робот-администратор начал записывать нижегородцев к стоматологу

Виртуальный помощник способен совершать до трех тысяч звонков в сутки, сообщая время приема и уточняя возможность посещения врача. По словам главного врача учреждения Анатолия Сидорина, новая система поможет сократить количество неявок и оптимизировать работу специалистов. Только за первые сутки робот успел оповестить 1600 пациентов, записанных как на бесплатный прием по ОМС, так и на платные услуги. В случае отмены визита освободившееся время оперативно предлагается другим пациентам.