Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Робот-администратор начал записывать нижегородцев к стоматологу

Он способен совершать до трех тысяч звонков в сутки.

Источник: Время

Нижегородская областная стоматологическая поликлиника внедрила роботизированный колл-центр для напоминания пациентам о записи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Виртуальный помощник способен совершать до трех тысяч звонков в сутки, сообщая время приема и уточняя возможность посещения врача. По словам главного врача учреждения Анатолия Сидорина, новая система поможет сократить количество неявок и оптимизировать работу специалистов. Только за первые сутки робот успел оповестить 1600 пациентов, записанных как на бесплатный прием по ОМС, так и на платные услуги. В случае отмены визита освободившееся время оперативно предлагается другим пациентам.

Все звонки поступают с номера +7 (831) 42 050 55, это не мошенники.

В ближайших планах — расширение функций системы: робот сможет не только совершать исходящие звонки, но и отвечать на вопросы пациентов.

Ранее сообщалось, что горячая линия прокуратуры по медицинским вопросам состоится в Нижнем Новгороде.