Робот-администратор начал записывать нижегородцев к стоматологу

Нижегородская областная стоматологическая поликлиника внедрила роботизированный колл-центр для напоминания пациентам о записи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Виртуальный помощник способен совершать до трех тысяч звонков в сутки, сообщая время приема и уточняя возможность посещения врача. По словам главного врача учреждения Анатолия Сидорина, новая система поможет сократить количество неявок и оптимизировать работу специалистов. Только за первые сутки робот успел оповестить 1600 пациентов, записанных как на бесплатный прием по ОМС, так и на платные услуги. В случае отмены визита освободившееся время оперативно предлагается другим пациентам.
Все звонки поступают с номера +7 (831) 42 050 55, это не мошенники.
В ближайших планах — расширение функций системы: робот сможет не только совершать исходящие звонки, но и отвечать на вопросы пациентов.
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