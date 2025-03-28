Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Илимск полетят самолеты большей вместимости

Рейсы начнутся со 2 апреля.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Самолеты вместимостью от 20 до 50 пассажиров начинает принимать аэропорт Усть-Илимска. Первый рейс отправится в северный район Приангарья уже 2 апреля. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Перевозчик предоставит для этого самолеты Ан-24 — компанию выбирали на конкурсной основе. Планируется, что из Иркутска в Усть-Илимск и обратно будет выполняться по 4−5 рейсов в неделю. Согласно заключенному соглашению, авиакомпания выполнит в этом направлении 176 рейсов до конца года.

— Начало обслуживания самолётов Ан-24 в аэропорту Усть-Илимска — это победа, к которой привели совместные усилия Правительства Иркутской области, Росавиации, группы компаний «Илим» и депутатов Законодательного Собрания региона, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что работа в этом направлении велась на протяжении нескольких последних лет. Постепенно восстанавливалась инфраструктура аэропорта, когда-то заброшенного и практически разрушенного. Помогло то, что сохранилась взлетно-посадочная полоса.