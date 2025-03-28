В Усть-Илимск полетят самолеты большей вместимости

Самолеты вместимостью от 20 до 50 пассажиров начинает принимать аэропорт Усть-Илимска. Первый рейс отправится в северный район Приангарья уже 2 апреля. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
Перевозчик предоставит для этого самолеты Ан-24 — компанию выбирали на конкурсной основе. Планируется, что из Иркутска в Усть-Илимск и обратно будет выполняться по 4−5 рейсов в неделю. Согласно заключенному соглашению, авиакомпания выполнит в этом направлении 176 рейсов до конца года.
— Начало обслуживания самолётов Ан-24 в аэропорту Усть-Илимска — это победа, к которой привели совместные усилия Правительства Иркутской области, Росавиации, группы компаний «Илим» и депутатов Законодательного Собрания региона, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Глава региона напомнил, что работа в этом направлении велась на протяжении нескольких последних лет. Постепенно восстанавливалась инфраструктура аэропорта, когда-то заброшенного и практически разрушенного. Помогло то, что сохранилась взлетно-посадочная полоса.