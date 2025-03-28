В Усть-Илимск полетят самолеты большей вместимости

Перевозчик предоставит для этого самолеты Ан-24 — компанию выбирали на конкурсной основе. Планируется, что из Иркутска в Усть-Илимск и обратно будет выполняться по 4−5 рейсов в неделю. Согласно заключенному соглашению, авиакомпания выполнит в этом направлении 176 рейсов до конца года.