Крымчан ждет короткая рабочая неделя

31 марта мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.
Этот день установлен республиканским законом как выходной. На работу трудящиеся граждане выйдут во вторник, 1 апреля. Рабочая неделя продлится четыре дня.
Также в начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.
Ураза-байрам — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта.