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Крымчан ждет короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Крыму предстоящая рабочая неделя будет короткой — праздничный для мусульман понедельник станет для всех выходным.

Источник: РИА "Новости"

31 марта мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

Этот день установлен республиканским законом как выходной. На работу трудящиеся граждане выйдут во вторник, 1 апреля. Рабочая неделя продлится четыре дня.

Также в начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

Ураза-байрам — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта.