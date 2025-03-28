647 сайтов с незаконными лекарствами заблокировали в Ростовской области

— Особое внимание в этом квартале уделялось борьбе с продажей медикаментов через социальные сети, специальные сайты для пациентов и каналы в Telegram. Это привело к увеличению выявленных нарушений. За такой же период 2024 года заблокировали 230 сайтов, — добавили в Росздравнадзоре.