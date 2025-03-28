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647 сайтов с незаконными лекарствами заблокировали в Ростовской области

Сайты с незаконными антибиотикам и средствами для похудения заблокировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

За первые три месяца 2025 года в Ростовской области заблокировали 647 сайтов, через которые вели нелегальную торговлю лекарствами. Об этом рассказали в управлении Росздравнадзора.

По данным надзорного ведомства, людям незаконно продавали инсулины, антибиотики, препараты для разжижения крови, а также средства для похудения и повышения потенции.

— Особое внимание в этом квартале уделялось борьбе с продажей медикаментов через социальные сети, специальные сайты для пациентов и каналы в Telegram. Это привело к увеличению выявленных нарушений. За такой же период 2024 года заблокировали 230 сайтов, — добавили в Росздравнадзоре.

Жителям Дона напоминают: лекарства, приобретенные вне лицензированных аптек, могут быть опасными для здоровья.