647 сайтов с незаконными лекарствами заблокировали в Ростовской области

За первые три месяца 2025 года в Ростовской области заблокировали 647 сайтов, через которые вели нелегальную торговлю лекарствами. Об этом рассказали в управлении Росздравнадзора.
По данным надзорного ведомства, людям незаконно продавали инсулины, антибиотики, препараты для разжижения крови, а также средства для похудения и повышения потенции.
— Особое внимание в этом квартале уделялось борьбе с продажей медикаментов через социальные сети, специальные сайты для пациентов и каналы в Telegram. Это привело к увеличению выявленных нарушений. За такой же период 2024 года заблокировали 230 сайтов, — добавили в Росздравнадзоре.
Жителям Дона напоминают: лекарства, приобретенные вне лицензированных аптек, могут быть опасными для здоровья.