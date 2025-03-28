Аэропорт Усть-Илимска будет принимать самолеты третьего класса со 2 апреля

— С 2013-го года мы шаг за шагом восстанавливали заброшенный аэропорт, где сохранилось самое ценное — взлетно-посадочная полоса длиной три километра. Запуская самолеты вместимостью до 50 кресел мы сделали то, во что многие не верили и продолжаем работу по улучшению аэропорта, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.