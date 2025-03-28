Калининградцам объяснили, почему в Балтийск и Черняховск ходит мало пригородных поездов

«Все изменения в действующее расписание зависят от технических и технологических возможностей КЖД», — отметили в мининфраструктуры на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, на количество транспорта влияет сезон. Например, в летний период больше поездов направляют к морскому побережью. Также расписание сформировано с учетом перевозки населения до работы и учебы в областной центр.
Напомним, что в комментариях под одним из постов жители Балтийска и Черняховска пожаловались на недостаточное количество междугородних рейсов.