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Кроссворд на 31 марта 2025

31 марта — день рождения Иоганна Себастьяна Баха, человека, который заложил основы современной классической музыки. От церковных хоралов до виртуозных органных произведений — его музыка остается эталоном и сегодня. Предлагаем разгадать наш кроссворд и узнать больше о его жизни и музыкальных произведениях.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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