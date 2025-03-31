Кроссворд на 31 марта 2025

31 марта — день рождения Иоганна Себастьяна Баха, человека, который заложил основы современной классической музыки. От церковных хоралов до виртуозных органных произведений — его музыка остается эталоном и сегодня. Предлагаем разгадать наш кроссворд и узнать больше о его жизни и музыкальных произведениях.