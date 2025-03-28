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Мошенники в Татарстане начали представляться сотрудниками домофонных компаний

Мошенники в Татарстане начали представляться сотрудниками домофонных компаний. Об этом предупредили в МВД по РТ.

Источник: Комсомольская правда

Жителям звонят якобы из управляющей компании и предупреждают о смене входной двери в подъезде. При этом уточняют, сколько ключей нужно будет сделать для нового домофона. Для правдоподобности за отдельную плату предлагают сделать запасные. Далее злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, поскольку общий код противоречит политике безопасности. Этот секретный код отправят жителю по телефону и его нужно будет продиктовать. На самом же деле код нужен для входа в аккаунт или сброса пароля от аккаунта портала госуслуг.

Ранее жителей предупредили о новой схеме мошенничества в соцсетях.