Мошенники в Татарстане начали представляться сотрудниками домофонных компаний

Жителям звонят якобы из управляющей компании и предупреждают о смене входной двери в подъезде. При этом уточняют, сколько ключей нужно будет сделать для нового домофона. Для правдоподобности за отдельную плату предлагают сделать запасные. Далее злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, поскольку общий код противоречит политике безопасности. Этот секретный код отправят жителю по телефону и его нужно будет продиктовать. На самом же деле код нужен для входа в аккаунт или сброса пароля от аккаунта портала госуслуг.