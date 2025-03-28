ГУБОПиК МВД: самая большая взятка в Беларуси 2024 году составила $370 тысяч

ГУБОПиК МВД сообщил, что самая большая взятка в Беларуси 2024 году составила $370 тысяч. Об этом в интервью изданию sb.by рассказал полковник милиции, начальник ГУБОПиК МВД Андрей Ананенко.
По его словам, ГУБОПиК на постоянной основе проводит анализ, а также учитывает экономические риски в реальном секторе экономики, проводит мероприятия, направленные на ликвидацию коррупционных угроз на бюджетообразующих предприятиях страны.
Ананенко обратил внимание, что самым распространенным коррупционным преступлением является взяточничество. Он добавил, что речь идет про 67,3% об общего числа раскрытых в 2024 году преступлений по линии борьбы с коррупцией.
— Губоповцами выявлена одна из самых крупных взяток прошлого года, полученная первым заместителем начальника БЖД, — 370 тысяч долларов, — заявил начальник ГУБОПиК МВД.
Тем временем генпрокурор Беларуси Швед сказал, что 35 руководителей крупных предприятий привлечены к уголовной ответственности за коррупцию: «Атлант», БелАЗ, МТЗ".
Кстати, стоимость дизеля и бензина станет дороже в Беларуси с 29 марта.
А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.