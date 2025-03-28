Фильтр, растворимый или из машинки: какой кофе самый вредный?

Однако важно ответственно подходить к выбору фильтров и ни в коем случае не использовать обычную бумагу для того, чтобы очистить напиток. Дело в том, что привычная бумага для письма и печати может быть канцерогенной, так как в процессе отбеливания в нее попадают вещества диоксины. Обычно они не представляют опасности для здоровья и никак не влияют на организм, но при контакте с горячей водой вымываются прямо в конечный напиток. Так, согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА), в 80-х годах каждый 10-тысячный взрослый был подвержен повышенному риску развития рака вследствие контакта с опасными химикатами из бумаги. Конечно, сегодня риски не так велики: с развитием технологий процент опасных веществ в бумаге значительно снизился, однако полностью удалить его из продукта, в особенности если для достижения белизны использовали хлор, до сих пор не удалось. Лучше не рисковать и использовать специальные безопасные фильтры без красителей.