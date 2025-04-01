Ответы на кроссворд от 31 марта 2025: интересные факты про Иоганна Себастьяна Баха

2. Хор

Для полноценного исполнения оркестровых произведений Бах самостоятельно нанимал до 20 музыкантов. За органом или клавесином обычно сидел сам композитор, а руководство хором в его отсутствие брал на себя штатный органист или один из сыновей Баха. Помимо городских концертов, хор Баха выступал на частных мероприятиях, таких как свадьбы и похороны, и, вероятно, специально для этих целей им были написаны как минимум 6 мотетов.