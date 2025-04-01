Ответы на кроссворд от 31 марта 2025: интересные факты про Иоганна Себастьяна Баха

Ответы
По горизонтали:
1. Чаконе
В период службы при Кетене, во время поездки Баха в Карлсбад, его жена Мария Барбара внезапно умерла в возрасте 35 лет, оставив четырех несовершеннолетних детей. Композитор узнал о ее смерти лишь по возвращении в Кетен. Считается, что его переживания по поводу этой утраты нашли отражение в чаконе из партиты ре минор для скрипки соло, которая впоследствии приобрела широкую известность.
2. Полифония
Бах считается одним из величайших мастеров полифонии, чьи произведения стали вершиной развития этого музыкального направления в эпоху барокко. Его полифоническое мастерство в полной мере проявилось в «Искусстве фуги» — незавершенном цикле, состоящем из 18 фуг и канонов, объединенных общей темой, который не был издан при жизни композитора.
3. Маршан
За годы службы в Веймаре Бах заслужил славу выдающегося органиста и мастера клавесина. В 1717 году, когда в Дрезден прибыл знаменитый французский музыкант Луи Маршан, концертмейстер Волюмье организовал музыкальное состязание между ним и Бахом. Оба согласились, но в день соревнования Маршан, вероятно, испугавшись мастерства Баха, тайно покинул город, оставив Баха играть в одиночестве.
4. Жанр
Жанры, разработанные Бахом, получили широкое распространение и вдохновили многих композиторов. Так, «Гольдберг-вариации» послужили прототипом для бетховенских вариаций на тему Диабелли. «Хорошо темперированный клавир» положил начало традиции создания циклов, включающих части во всех тональностях. Примеры такого цикла можно найти в творчестве Шостаковича, 24 прелюдии и фуги, и Шопена, цикл из 24 прелюдий.
5. Скрипач
Работая в Веймаре, Бах в 1704 году повстречал Иоганна Пауля фон Вестхофа, известного скрипача того времени. Знакомство с фон Вестхофом и его творчеством, в частности с его скрипичной музыкой, сыграло важную роль в становлении Баха как композитора. Считается, что именно произведения фон Вестхофа вдохновили Баха на создание его знаменитых сонат и партит для скрипки соло.
По вертикали:
1. Месса
В период 1720-х годов Бах начал работу над знаменитой Мессой си минор, создав Kyrie и Gloria, остальные части были написаны значительно позже. Несмотря на то, что при его жизни Месса ни разу не была исполнена целиком, сегодня она признана одним из величайших шедевров хоровой музыки.
2. Хор
Для полноценного исполнения оркестровых произведений Бах самостоятельно нанимал до 20 музыкантов. За органом или клавесином обычно сидел сам композитор, а руководство хором в его отсутствие брал на себя штатный органист или один из сыновей Баха. Помимо городских концертов, хор Баха выступал на частных мероприятиях, таких как свадьбы и похороны, и, вероятно, специально для этих целей им были написаны как минимум 6 мотетов.
3. Вивальди
Бах копировал сочинения французских и итальянских композиторов, чтобы лучше понять их технику. Он переложил ряд произведений Вивальди, включая шесть концертов для клавира соло, три для органа и концерт для четырех клавесинов, струнных и баса континуо (BWV 1065), основанный на концерте для четырех скрипок, двух альтов, виолончели и бассо континуо.
4. Кантата
В течение многих лет Бах каждое воскресенье в церкви Св. Фомы руководил исполнением кантаты, тема которой соответствовала лютеранскому церковному календарю. Помимо кантат других композиторов, Бах сочинил в Лейпциге не менее трех полных годовых циклов кантат, по одной на каждое воскресенье и церковный праздник. Всего им было создано более 300 духовных кантат, из которых до наших дней дошло около 200.
5. Брамс
Многие композиторы вдохновлялись музыкой Баха, включая использование его тем в собственных произведениях. Например, Брамс включил музыкальные цитаты из «Искусства фуги» Баха в финал своей сонаты для виолончели Ре мажор.
Интересные факты об Иоганне Себастьяне Бахе:
- Бах и Георг Гендель, ровесники и уроженцы соседних городов, так и не встретились лично, хотя Бах дважды пытался это сделать. Общим элементом в биографиях Баха и Генделя, является фигура Джона Тейлора, английского офтальмолога, который оперировал обоих незадолго до их смерти.
- В 1747 году Бах посетил прусского короля Фридриха II, который задал ему непростую задачу: на месте сочинить что-нибудь на предложенную им тему. Будучи выдающимся импровизатором, Бах тут же исполнил трехголосную фугу. Позже, вдохновленный этой темой, он создал цикл вариаций, «Музыкальное приношение», и послал его в подарок королю.
- К концу жизни зрение Баха значительно ухудшилось, но это не остановило его творческую деятельность. Он продолжал сочинять, диктуя свои произведения зятю. В 1750 году Бах обратился за помощью к английскому офтальмологу Джону Тейлору, который провел две операции по восстановлению зрения. Обе операции оказались безуспешными, и Бах ослеп.
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