Парки Нижнего Новгорода обработают от клещей до 4 апреля

Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода». Санитарные мероприятия начнутся 31 марта в Автозаводском парке, который будет закрыт для посещения до 16:00. После завершения работ там специалисты перейдут к обработке территорий первого и второго парковых озёр. В течение этих пяти дней аналогичная противоклещевая обработка пройдет в парках «Дубки», «Светлоярский», Станкозавода, имени Я. М. Свердлова, а также в зоне отдыха «Щелоковский хутор». В дирекции подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения комфортного и безопасного отдыха горожан.