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Парки Нижнего Новгорода обработают от клещей до 4 апреля

С 31 марта по 4 апреля в Нижнем Новгороде проведут акарицидную обработку восьми общественных пространств общей площадью более 116 гектаров.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода». Санитарные мероприятия начнутся 31 марта в Автозаводском парке, который будет закрыт для посещения до 16:00. После завершения работ там специалисты перейдут к обработке территорий первого и второго парковых озёр. В течение этих пяти дней аналогичная противоклещевая обработка пройдет в парках «Дубки», «Светлоярский», Станкозавода, имени Я. М. Свердлова, а также в зоне отдыха «Щелоковский хутор». В дирекции подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения комфортного и безопасного отдыха горожан.

«Просим обращать особое внимание на детей и домашних животных, особенно в тех зонах, которые остаются открытыми во время проведения обработки», — предупредили специалисты.

Также в учреждении отметили, что график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Актуальную информацию о проведении работ можно найти в официальной группе дирекции во «ВКонтакте».

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что месячник по благоустройству начнется с общегородского субботника 5 апреля.