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Пушкинский музей может представить совместный проект с Африкой

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова рассматривает Африку как одно из направлений международного сотрудничества в музейной сфере. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Источник: https://pushkinmuseum.art/

«У меня есть одна глобальная идея. Мне очень хочется сделать проект с Африкой. На мой взгляд, это действительно интересно и важно», — сказала собеседница агентства.

Директор обратила внимание на то, что сейчас стоит задуматься об освещении современного искусства африканских стран: сегодня о нем мало кто знает. Галактионова отметила, что уже имеет ряд набросков подобного проекта, но подчеркнула, что переходить к конкретике на этом этапе было бы безответственно.

Галактионова вступила в должность директора ГМИИ имени Пушкина 17 января 2025 года, сменив Елизавету Лихачеву. С 2021 года она возглавляла музейно-выставочный центр «Росизо». Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.