Пушкинский музей может представить совместный проект с Африкой

Директор обратила внимание на то, что сейчас стоит задуматься об освещении современного искусства африканских стран: сегодня о нем мало кто знает. Галактионова отметила, что уже имеет ряд набросков подобного проекта, но подчеркнула, что переходить к конкретике на этом этапе было бы безответственно.