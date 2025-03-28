Людмила, Евсей и Прохор: крымчане начали давать детям имена модные полвека назад

За прошедшую неделю в Крыму зафиксирован стабильно высокий уровень рождаемости — 291 ребенок, из них 159 мальчиков и 132 девочки. Среди новорожденных три двойни.
Среди имен для новорожденных есть редкие и даже очень необычные: Асене, Матео, Азарий, Закария (мужское имя), Амуланга, Зухра, Инджифе, Млада, Дауд и Амур.
Стоит отметить, что в Крыму начали активно использовать имена, которые были популярны более полувека или даже столетия назад, такие как Любовь, Людмила, Антонина, Прохор, Евсей, Агния и Степан.