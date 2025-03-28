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Людмила, Евсей и Прохор: крымчане начали давать детям имена модные полвека назад

Крымчане стали называть детей именами, популярными более 50 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Крыму зафиксирован стабильно высокий уровень рождаемости — 291 ребенок, из них 159 мальчиков и 132 девочки. Среди новорожденных три двойни.

Среди имен для новорожденных есть редкие и даже очень необычные: Асене, Матео, Азарий, Закария (мужское имя), Амуланга, Зухра, Инджифе, Млада, Дауд и Амур.

Стоит отметить, что в Крыму начали активно использовать имена, которые были популярны более полувека или даже столетия назад, такие как Любовь, Людмила, Антонина, Прохор, Евсей, Агния и Степан.