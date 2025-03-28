За неделю в Башкирии взлетели цены на помидоры, свеклу и картофель

В Башкирии за неделю помидоры, свекла и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 марта килограмм помидоров подорожал на 3,67%. На этой неделе средняя цена составила 262,68 рублей. Также жителям республики на 2,74% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 47,70 рубля) и на 2,54% за картофель (59,67 рубля).
Однако на этой неделе на 1,98% подешевели вермишель (средняя цена — 83,02 рубля), на 1,84% — куриные яйца (88,45 рубля), на 1,76% — охлажденные и мороженые куры (190,96 рублей).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.