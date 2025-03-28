Какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле 2025 года

Вторая совместная работа авторов «Падения империи» Алекса Гарленда и Рэя Мендосы, повторный прокат коэновского хита «Внутри Льюина Дэвиса», монстр-муви про подводников с Александром Петровым, новый боевик режиссера «Рейда» с Томом Харди, а также комедийный ужастик с Дженной Ортегой и Полом Раддом. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.