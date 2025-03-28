Найдено лечение для запущенной формы сибирской язвы

Высокая летальность сибирской язвы на поздних стадиях развития инфекции связана с тем, что вызывающие ее микробы вырабатывают токсин, который проникает в клетки и разрушает молекулы ферментов из семейства MAPKK. Эти белки играют важную роль в делении и реакции клеток на стресс, из-за чего их вывод из строя запускает реакцию массового клеточного самоуничтожения и приводит к гибели пациента.