Опасная калифорнийская щитовка распространилась в Ростовской области

Как пояснили специалисты, калифорнийская щитовка может быть опасна для более чем 150 видов культурных растений. В основном для плодовых деревьев (яблонь, груш, черешни). Насекомое наносит вред стволам, ветвям и листьям, что приводит к их растрескиванию и отмиранию, препятствует росту, вызывает деформацию и уменьшение плодов.