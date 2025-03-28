Опасная калифорнийская щитовка распространилась в Ростовской области

На пяти территориях в Ростовской области распространилась калифорнийская щитовка. Места, где нашли вредителя, стали карантинными зонами, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как пояснили специалисты, калифорнийская щитовка может быть опасна для более чем 150 видов культурных растений. В основном для плодовых деревьев (яблонь, груш, черешни). Насекомое наносит вред стволам, ветвям и листьям, что приводит к их растрескиванию и отмиранию, препятствует росту, вызывает деформацию и уменьшение плодов.
Щитовка не имеет естественных врагов, поэтому при появлении популяция быстро увеличивается. Определить наличие вредителя можно визуально, по светлым и коричневым округлым чешуйкам на листьях. Также можно заметить потерю блеска коры и потеки сока на стволах.
Защититься от щитовки можно с помощью инсектицидов и минеральных масел. Обработку проводят в ранней весной, до появления почек. Специалисты Россельхознадзора советуют регулярно осматривать участки, а также покупать саженцы в проверенных питомниках.