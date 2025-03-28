Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси

Первый замминистра отметил, что 26 мая пройдет централизованное тестирование и централизованный экзамен по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ состоятся по белорусскому или же русскому языку. Он добавил, что 2 и 5 июня будет проводиться ЦТ по выбору для всех абитуриентов.