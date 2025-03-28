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Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси

Минобразования озвучило даты проведения ЦТ и ЦЭ в Беларуси в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси. Подробности рассказал первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Баханович, пишет БелТА.

По его словам, в период с 9 по 22 апреля 2025 года состоится регистрация на централизованное тестирование.

— Как и в прошлом году, ЦТ будет организовано в единые сроки с ЦЭ для всех выпускников текущего года и прошлых лет, — уточнил Баханович.

Первый замминистра отметил, что 26 мая пройдет централизованное тестирование и централизованный экзамен по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ состоятся по белорусскому или же русскому языку. Он добавил, что 2 и 5 июня будет проводиться ЦТ по выбору для всех абитуриентов.

— Резервные дни проведения ЦТ — 19, 21 и 23 июня.

Вместе с тем Александр Баханович заметил, что проведение ЦТ и ЦЭ в единые сроки дает возможность для создания равных условий для всех абитуриентов.

Ранее Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.

А еще синоптики пообещали до +17 градусов в Беларуси в последние выходные марта.