В Башкирии планируют увеличить площади обработки от клещей.

В Башкирии ежегодно обрабатывают более четырех тысяч гектаров от клещей, но этого недостаточно. сообщила на пресс-конференции руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак. По ее словам, надзорное ведомство сейчас ведет переговоры с руководителями муниципалитетов, чтобы увеличить площади обработки.