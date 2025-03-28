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В Башкирии планируют увеличить площади обработки от клещей

В Башкирии планируют увеличить площади обработки от клещей.

В Башкирии ежегодно обрабатывают более четырех тысяч гектаров от клещей, но этого недостаточно. сообщила на пресс-конференции руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак. По ее словам, надзорное ведомство сейчас ведет переговоры с руководителями муниципалитетов, чтобы увеличить площади обработки.

По данным Роспотребнадзора, по итогам 2024 года в девяти муниципалитетах республики была высокая заболеваемость клещевым энцефалитом: в Белорецком, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кигинском, Учалинском, Уфимском района и в Уфе.