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В Петербурге прошел первый весенний субботник

Весна в Петербурге началась не с песен, а с дел! В городе прошел первый весенний субботник, и жители не стали ждать официального старта месяца по благоустройству — они вышли на уборку заранее.

Одними из первых в дело включились волонтеры «Молодой гвардии» и садовники СПП «Выборгское». Под тёплыми лучами солнца они совместными усилиями привели в порядок сквер у Среднего Суздальского озера. Место это — любимое у многих петербуржцев, особенно среди семей с детьми и пожилых горожан, поэтому уборка здесь была приоритетной сообщает в своем telegram-канале глава комитета по благоустройству Петербурга, Сергей Петриченко.

Сквер благоустроили еще в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако после зимы территория нуждалась в срочной очистке, чтобы снова радовать горожан своим видом.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге в минувшем году были обустроены набережная Большой Невки, «Линейный парк», сквер Расула Гамзатова, 230 детских и 100 спортивных площадок и множество скверов по всему городу.