В Петербурге прошел первый весенний субботник

Одними из первых в дело включились волонтеры «Молодой гвардии» и садовники СПП «Выборгское». Под тёплыми лучами солнца они совместными усилиями привели в порядок сквер у Среднего Суздальского озера. Место это — любимое у многих петербуржцев, особенно среди семей с детьми и пожилых горожан, поэтому уборка здесь была приоритетной сообщает в своем telegram-канале глава комитета по благоустройству Петербурга, Сергей Петриченко.