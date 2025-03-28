В Челябинской области до конца года отремонтируют 727 км дорог

При этом в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за год намерены обновить более 240 километров дорог.
— Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьёзные задачи, — подчеркнул губернатор. — Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона. Выполнение всех планов необходимо для решения самых важных для жителей области вопросов — это обеспечение безопасности и комфорта автомобилистов, транспортной доступности всех объектов на территории области, а также улучшение пропускной способности автомобильных дорог опорной сети региона.
Значительное внимание уделят ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог по всему региону. К примеру, в Челябинске построят и отремонтируют более 30 объектов. В Магнитогорске акцент сделают на улицах в посёлках, а также строительстве новых объектов, необходимых для развития города. При этом дорожные работы пройдут во всех муниципалитетах региона.
А пока на улице потеплело, дорожники приступили к первоочередным работам: ямочному ремонту, очистке и ремонту остановочных комплексов и сопутствующей дорожной инфраструктуры и так далее.
Ранее в региональном Миндортрансе сообщили, что на территории области в этом году отремонтируют три моста и два путепровода. А проезд по дорогам регионального или межмуниципального значения с 17 апреля закроют для большегрузного транспорта.
При проведении дорожного ремонта и строительства важно качество работ. Иначе может получиться как в Красноармейском районе, где после зимы начала разрушаться дорога, отремонтированная в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В пятницу, 28 марта, общественники попросили прокуратуру проверить качество работ и наказать виновных.