В Челябинской области до конца года отремонтируют 727 км дорог

Значительное внимание уделят ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог по всему региону. К примеру, в Челябинске построят и отремонтируют более 30 объектов. В Магнитогорске акцент сделают на улицах в посёлках, а также строительстве новых объектов, необходимых для развития города. При этом дорожные работы пройдут во всех муниципалитетах региона.